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11:07 (мск), источник: Фонтанка

У петербурженки похитили картины Коровина и Поленова за 18 миллионов

Работа художника Константина Коровина из парижской серии и «Портрет молодой женщины в красном» кисти Василия Поленова пропали из квартиры пенсионерки в Петроградском районе Петербурга.

По информации «Фонтанки», произведения искусства были похищены из дома 4 по улице Глухая Зеленина, это жилье бизнес-класса.

Владелица картин 69 лет на несколько дней уехала, пропажу она заметила, вернувшись домой ночью 6 октября. Кроме двух картин, остальное имущество было на месте.

Каким образом вор пролез в жилище — не ясно, дверной замок остался цел, окна не разбиты.

Вероятно, дверь похититель открыл своим ключом. Похищенное пенсионерка оценила в 18 миллионов рублей: 10 — за «женщину в красном» Поленова, 8 — за «Париж» Коровина. «Фонтанка» поговорила с искусствоведами, которые согласились с оценкой владелицы этих полотен. По словам экспертов, они имеют аукционную, коммерческую и музейную ценность.

Вора и картины ищет полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» в особо крупном размере.

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