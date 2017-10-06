На место ДТП во Владимирской области выехал консул Узбекистана

Читайте также В попавшем в ДТП автобусе под Владимиром ехали 55 граждан Узбекистана

«Посольство Республики Узбекистан своевременно было проинформировано о происшедшей трагедии, на место ДТП выехал консул Тахир Арипов. Началась работа по установлению личностей погибших и пострадавших», — заявили в МИД.

«В случае необходимости во Владимирскую область в помощь консулу будут командированы другие сотрудники посольства», — добавили в пресс-службе.

В районе станции Покров Владимирской области в пятницу пассажирский автобус столкнулся с поездом Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Руководитель пресс-службы казахстанского МИД Ануар Жайнаков ранее сообщил, что в автобусе находились «55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана, один из них погиб».

В пресс-службе Следственного комитета РФ рассказали ТАСС, что, «по предварительным данным, погибло 16 человек, в том числе один ребенок». «Остальные пассажиры, в числе которых несовершеннолетние, с различными травмами доставлены в больницы», — отметили в ведомстве.

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Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило по факту ДТП уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта».