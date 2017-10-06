На место ДТП во Владимирской области выехал консул Узбекистана
ТАШКЕНТ, 6 октября. /ТАСС/. Узбекистанский консул Тахир Арипов выехал из Москвы во Владимирскую область на место
ТАШКЕНТ, 6 октября. /ТАСС/. Узбекистанский консул Тахир Арипов выехал из Москвы во Владимирскую область на место
«Посольство Республики Узбекистан своевременно было проинформировано о происшедшей трагедии, на место ДТП выехал консул Тахир Арипов. Началась работа по установлению личностей погибших и пострадавших», — заявили в МИД.
«В случае необходимости во Владимирскую область в помощь консулу будут командированы другие сотрудники посольства», — добавили в
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