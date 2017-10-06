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11:25 (мск), источник: Губерния онлайн

Автомобильный коврик стал причиной ДТП в Хабаровске

Под резиновым покрытием застряла педаль газа.

Источник: Губерния онлайн

На улице Суворова у торгового центра «Южный парк» в аварию попал владелец черного «Ниссана Лаурель», ехавший из автомастерской. Молодой человек разбил иномарку, которую только что привел в порядок, сообщает портал «Губерния».

Двигаясь по улице Суворова в сторону Краснореченской, автолюбитель выехал на встречную половину дороги, где на полной скорости протаранил «Короллу». Водитель «Ниссана» признал вину в ДТП, но уточнил, что причиной аварии стал резиновый коврик, который он положил себе под ноги. Коврик был пассажирский, с высокими краями, и когда молодой человек решил обогнать попутный автомобиль, педаль газа зашла за бортик и застряла.

Судя по следам покрышек, водитель пытался вернуть контроль над автомобилем. Оппонент на «Тойоте» тоже пытался избежать удара — он энергично перестроился в правый ряд, но черный седан нагнал его и там.

Пострадавших в этой аварии нет.

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