Жителя Азова подозревают в хищении золотых изделий почти на 20 млн рублей

Как установили правоохранители, драгоценности были похищены в ходе восьми разбойных нападений на ювелирные салоны и ломбарды на территории Ростовской области.

Напомним, подозреваемый в этих преступлениях азовчанин был задержан в июне 2017 года за совершенное с сообщниками вооруженное разбойное нападение на ювелирный салон в Волгоградской области и покушение на жизнь полицейского.