Жителя Азова подозревают в хищении золотых изделий почти на 20 млн рублей
41-летний житель Азова подозревается в хищении золотых изделий на сумму около 20 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
41-летний житель Азова подозревается в хищении золотых изделий на сумму около 20 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установили правоохранители, драгоценности были похищены в ходе восьми разбойных нападений на ювелирные салоны и ломбарды на территории Ростовской области.
Напомним, подозреваемый в этих преступлениях азовчанин был задержан в июне 2017 года за совершенное с сообщниками вооруженное разбойное нападение на ювелирный салон в Волгоградской области и покушение на жизнь полицейского.
Как сообщалось ранее, житель Азова выстрелил в пытавшихся задержать его правоохранителей, в результате чего один из них был госпитализирован с касательным огнестрельным ранением головы.