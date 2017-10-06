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11:14 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Жителя Азова подозревают в хищении золотых изделий почти на 20 млн рублей

41-летний житель Азова подозревается в хищении золотых изделий на сумму около 20 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установили правоохранители, драгоценности были похищены в ходе восьми разбойных нападений на ювелирные салоны и ломбарды на территории Ростовской области.

Напомним, подозреваемый в этих преступлениях азовчанин был задержан в июне 2017 года за совершенное с сообщниками вооруженное разбойное нападение на ювелирный салон в Волгоградской области и покушение на жизнь полицейского.

Как сообщалось ранее, житель Азова выстрелил в пытавшихся задержать его правоохранителей, в результате чего один из них был госпитализирован с касательным огнестрельным ранением головы.

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