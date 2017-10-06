В аварии с «ВАЗом» на Приморском кольце пострадали три человека
Накануне произошло серьезное ДТП с пострадавшими на Приморском кольце.
Накануне произошло серьезное ДТП с пострадавшими на Приморском кольце.
Столкнулись «ВАЗ» и «Мицубиси», сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
ДТП произошло в 07:30 на 18-м километре трассы. 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21053» на прямом участке дороги выбрал небезопасный скоростной режим, не учел дорожные и метеорологические условия и, не справившись с управлением, врезался в стоящий «Мицубиси». В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля «ВАЗ» — 54-летняя жительница Черняховска и 59-летний житель
За сутки сотрудники ГИБДД выявили 1036 нарушений Правил дорожного движения. В их числе 47 нарушений правил дорожного движения пешеходами, 14 нарушений правил проезда пешеходных переходов; за нарушение правил перевозки детей привлечены к административной ответственности 10 водителей, за выезд на полосу встречного движения — 7, за проезд на запрещающий сигнал светофора — 4, за нарушение правил пользования телефоном — 24. Задержаны 9 нетрезвых водителей, один из них — повторно.