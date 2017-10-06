В аварии с «ВАЗом» на Приморском кольце пострадали три человека

Столкнулись «ВАЗ» и «Мицубиси», сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе УМВД в пятницу.

ДТП произошло в 07:30 на 18-м километре трассы. 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21053» на прямом участке дороги выбрал небезопасный скоростной режим, не учел дорожные и метеорологические условия и, не справившись с управлением, врезался в стоящий «Мицубиси». В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля «ВАЗ» — 54-летняя жительница Черняховска и 59-летний житель Южно-Сахалинска — получили травмы и были доставлены в больницу.