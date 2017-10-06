Представители Казахстана выехали на место ДТП во Владимирской области

«На место происшествия выехали представители нашего консульства. Уже известно, что водители автобуса были гражданами Казахстана. Один из них скончался, один находится в больнице», — сообщила она.

В ночь на пятницу автобус с казахстанскими номерами и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. По последним данным, 16 человек погибли, еще пять человек госпитализированы. Четверо, двое из которых дети, находятся в реанимации.