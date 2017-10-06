Представители Казахстана выехали на место ДТП во Владимирской области
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Представители консульства Казахстана в РФ выехали на место ДТП во Владимирскую область, сообщила РИА Новости
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Представители консульства Казахстана в РФ выехали на место ДТП во Владимирскую область, сообщила РИА Новости
«На место происшествия выехали представители нашего консульства. Уже известно, что водители автобуса были гражданами Казахстана. Один из них скончался, один находится в больнице», — сообщила она.
В ночь на пятницу автобус с казахстанскими номерами и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. По последним данным, 16 человек погибли, еще пять человек госпитализированы. Четверо, двое из которых дети, находятся в реанимации.