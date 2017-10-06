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11:09 (мск), источник: РИА Новости

Представители Казахстана выехали на место ДТП во Владимирской области

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Представители консульства Казахстана в РФ выехали на место ДТП во Владимирскую область, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства республики в Москве Жанар Колбачаева.

Источник: РИА Новости

«На место происшествия выехали представители нашего консульства. Уже известно, что водители автобуса были гражданами Казахстана. Один из них скончался, один находится в больнице», — сообщила она.

В ночь на пятницу автобус с казахстанскими номерами и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. По последним данным, 16 человек погибли, еще пять человек госпитализированы. Четверо, двое из которых дети, находятся в реанимации.

Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова сообщила РИА Новости, что среди погибших оказались 15 граждан Узбекистана.

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