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11:04 (мск), источник: Интерфакс

Попавший в ДТП под Владимиром автобус ехал в объезд поста ДПС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Попавший в ДТП под Владимиром автобус, следовавший из подмосковного Егорьевска в Казахстан, изменил маршрут, чтобы избежать поста Дорожно-патрульной службы, сообщил «Интерфаксу» в пятницу информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, транспортному средству было запрещено перевозить пассажиров, и он выбирал маршрут объезда», — сказал собеседник агентства.

Столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением «Санкт — Петербург — Нижний Новгород» произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области.

Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 57 пассажиров и водитель. По данным разным источников, в ДТП погибли от 15 до 21 человек, в том числе и водитель автобуса. По информации пресс-службы МИД Казахстана, в автобусе были 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана.

МЧС развернуло пункт временного размещения рядом с местом аварии под Владимиром
Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
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