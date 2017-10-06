Попавший в ДТП под Владимиром автобус ехал в объезд поста ДПС
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Попавший в ДТП под Владимиром автобус, следовавший из подмосковного Егорьевска в Казахстан, изменил маршрут, чтобы избежать поста
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Попавший в ДТП под Владимиром автобус, следовавший из подмосковного Егорьевска в Казахстан, изменил маршрут, чтобы избежать поста
«По предварительной информации, транспортному средству было запрещено перевозить пассажиров, и он выбирал маршрут объезда», — сказал собеседник агентства.
Столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением «Санкт — Петербург — Нижний Новгород» произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области.
Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 57 пассажиров и водитель. По данным разным источников, в ДТП погибли от 15 до 21 человек, в том числе и водитель автобуса. По информации