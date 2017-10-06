«Кинул банку с краской и уехал»: в Ревде неизвестный залил краской памятник Горькому

«Проехал молодой человек на велосипеде, кинул в памятник банку с краской и скрылся, догнать не смогли», — рассказывает очевидец.

Напомним, что был похожий инцидент в Первоуральске. Пьяный вандал испортил памятник Ленину, оторвав ему голову. Все произошло во время празднования Дня металлурга. Вандала приговорили к 300 часам обязательных работ и выплате штрафа в размере 300 тыс. руб.