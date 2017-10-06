Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Минобороны рассказало о «черной дыре», из которой атакует ИГ
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап
Королеву красоты Мьянмы лишили титула после ее слов
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
10Учителя при власти
20Референдум в Каталонии
11:23 (мск), источник: Nakanune.ru

«Кинул банку с краской и уехал»: в Ревде неизвестный залил краской памятник Горькому

В Свердловской области неизвестный испортил памятник Максима Горького.

Как сообщил очевидец, это произошло ночью 30 сентября, передаёт корреспондент Накануне.RU.

«Проехал молодой человек на велосипеде, кинул в памятник банку с краской и скрылся, догнать не смогли», — рассказывает очевидец.

Напомним, что был похожий инцидент в Первоуральске. Пьяный вандал испортил памятник Ленину, оторвав ему голову. Все произошло во время празднования Дня металлурга. Вандала приговорили к 300 часам обязательных работ и выплате штрафа в размере 300 тыс. руб.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В ДТП во Владимирской области погибли 16 человек. ФОТО
СК: жертвами ДТП под Владимиром стали 16 человек
Минобороны РФ: военная база США в Сирии использует «живой щит»
Москва договорилась Эр-Риядом о продаже С-400 «Триумф»
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
СК попросил отпустить из СИЗО экс-бухгалтера «Седьмой студии»
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь