В Копейске стая собак искусала девятилетнего мальчика

ЧП произошло 5 октября, на улице Некрасова. Мальчик возвращался домой из магазина, когда на него набросились собаки.

«Со слов очевидца, который в момент нападения проезжал мимо на машине, собаки гнались за мальчиком. Ни породу, ни окрас псов мужчина не запомнил. Он же и обнаружил покусанного ребенка», — рассказал агентству «Урал-пресс-информ» заместитель руководителя пресс-службы регионального полицейского Главка Григорий Макеев.

У мальчика серьезные травмы головы и лица. Он в тяжелом состоянии находится в больнице.

«Ребенка увезли в Челябинск, бабушка сказала, что будут делать пересадку кожи на лице», — рассказала в соцсетях копейчанка Вера Пустобаева.