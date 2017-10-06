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11:26 (мск), источник: Uralpress.ru

В Копейске стая собак искусала девятилетнего мальчика

В Копейске (Челябинская область) стая собак растерзала девятилетнего мальчика. У ребенка серьезные травмы головы и лица.

ЧП произошло 5 октября, на улице Некрасова. Мальчик возвращался домой из магазина, когда на него набросились собаки.

«Со слов очевидца, который в момент нападения проезжал мимо на машине, собаки гнались за мальчиком. Ни породу, ни окрас псов мужчина не запомнил. Он же и обнаружил покусанного ребенка», — рассказал агентству «Урал-пресс-информ» заместитель руководителя пресс-службы регионального полицейского Главка Григорий Макеев.

У мальчика серьезные травмы головы и лица. Он в тяжелом состоянии находится в больнице.

«Ребенка увезли в Челябинск, бабушка сказала, что будут делать пересадку кожи на лице», — рассказала в соцсетях копейчанка Вера Пустобаева.

Родители ребенка написали заявление в полицию. По данному факту проводится проверка. Сколько собак напало на мальчика также пока неизвестно.

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