В Гомеле столкнулись пять автомобилей

«Паровозик» из пяти машин образовался около девяти часов утра на улице Советской. По предварительной версии, причиной ДТП стало несоблюдение водителями дистанции, а также тот фактор, что они не учли погодные условия.

В УГАИ также отметили, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дорожную ситуацию будут осложнять дожди и туманы. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам переходить проезжую часть только в установленных местах и обязательно обозначать себя световозвращающими элементами. «Водителям стоит быть предельно сосредоточенными при проезде пешеходных переходов, на трассах, пролегающих через населенные пункты, возле остановок общественного транспорта, в местах большого скопления людей. Важно проверить исправность фар и габаритных огней, а также заменить некачественные стеклоочистители», — подчеркнули в УГАИ.