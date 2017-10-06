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11:28 (мск), источник: БЕЛТА

В Гомеле столкнулись пять автомобилей

6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием пяти легковых автомобилей произошло сегодня в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

«Паровозик» из пяти машин образовался около девяти часов утра на улице Советской. По предварительной версии, причиной ДТП стало несоблюдение водителями дистанции, а также тот фактор, что они не учли погодные условия.

В аварии никто не пострадал. Для выяснения всех обстоятельств проводится проверка.

В УГАИ также отметили, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дорожную ситуацию будут осложнять дожди и туманы. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам переходить проезжую часть только в установленных местах и обязательно обозначать себя световозвращающими элементами. «Водителям стоит быть предельно сосредоточенными при проезде пешеходных переходов, на трассах, пролегающих через населенные пункты, возле остановок общественного транспорта, в местах большого скопления людей. Важно проверить исправность фар и габаритных огней, а также заменить некачественные стеклоочистители», — подчеркнули в УГАИ.

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