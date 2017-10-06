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11:35 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежцу брошенный в окно магазина камень может аукнуться 5 годами тюрьмы

В Борисоглебске стражи порядка задержали 23-летнего воронежца, которого подозревают в грубом нарушении общественного порядка.

Источник: Новости Воронежа

По версии следствия, молодой человек около полдевятого вечера 16 марта 2017 года на улице Свободы в Борисоглебске повздорил с 50-летним прохожим. Между мужчинами произошла ссора. Более взрослый мужчина во избежание конфликта забежал в помещение магазина.

«Злоумышленник взял с земли камень и бросил его в окно торговой точки. Разбилось стекло», — рассказали в МВД.

Собственник магазина заявил об ущербе в 11 180 рублей в полицию. По факту хулиганства завели дело. Личность молодого человека установили накануне. Теперь ему грозит 5 лет тюрьмы.

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