Воронежцу брошенный в окно магазина камень может аукнуться 5 годами тюрьмы

Источник: Новости Воронежа

По версии следствия, молодой человек около полдевятого вечера 16 марта 2017 года на улице Свободы в Борисоглебске повздорил с 50-летним прохожим. Между мужчинами произошла ссора. Более взрослый мужчина во избежание конфликта забежал в помещение магазина.

«Злоумышленник взял с земли камень и бросил его в окно торговой точки. Разбилось стекло», — рассказали в МВД.