Воронежцу брошенный в окно магазина камень может аукнуться 5 годами тюрьмы
В Борисоглебске стражи порядка задержали 23-летнего воронежца, которого подозревают в грубом нарушении общественного порядка.
В Борисоглебске стражи порядка задержали 23-летнего воронежца, которого подозревают в грубом нарушении общественного порядка.
По версии следствия, молодой человек около полдевятого вечера 16 марта 2017 года на улице Свободы в Борисоглебске повздорил с 50-летним прохожим. Между мужчинами произошла ссора. Более взрослый мужчина во избежание конфликта забежал в помещение магазина.
«Злоумышленник взял с земли камень и бросил его в окно торговой точки. Разбилось стекло», — рассказали в МВД.
Собственник магазина заявил об ущербе в 11 180 рублей в полицию. По факту хулиганства завели дело. Личность молодого человека установили накануне. Теперь ему грозит 5 лет тюрьмы.