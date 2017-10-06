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12:01 (мск), источник: Volga News

Тольяттинские медики спасали двух мужчин, отравившихся газом в колодце

Прибывшие медики городской службы «03» оказали им помощь на месте и увезли их в лечебное учреждение.

В пятницу, 6 октября, примерно в 9:30, по предварительным данным, в районе одного из предприятий на ул. Новозаводской в Центральном районе во время работ в колодце потеряли сознание, предположительно, от отравление неизвестным газом двое рабочих в возрасте около 32 и 38 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Люди извлекли пострадавших из колодца и вызвали «скорую». Прибывшие медики городской службы «03» оказали им помощь на месте и увезли их в лечебное учреждение.

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