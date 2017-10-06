Тольяттинские медики спасали двух мужчин, отравившихся газом в колодце

В пятницу, 6 октября, примерно в 9:30, по предварительным данным, в районе одного из предприятий на ул. Новозаводской в Центральном районе во время работ в колодце потеряли сознание, предположительно, от отравление неизвестным газом двое рабочих в возрасте около 32 и 38 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.