Тольяттинские медики спасали двух мужчин, отравившихся газом в колодце
Прибывшие медики городской службы «03» оказали им помощь на месте и увезли их в лечебное учреждение.
Прибывшие медики городской службы «03» оказали им помощь на месте и увезли их в лечебное учреждение.
В пятницу, 6 октября, примерно в 9:30, по предварительным данным, в районе одного из предприятий на ул. Новозаводской в Центральном районе во время работ в колодце потеряли сознание, предположительно, от отравление неизвестным газом двое рабочих в возрасте около 32 и 38 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Люди извлекли пострадавших из колодца и вызвали «скорую». Прибывшие медики городской службы «03» оказали им помощь на месте и увезли их в лечебное учреждение.