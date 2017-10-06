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11:19 (мск), источник: Sputnik

Федеральные специалисты помогут в лечении раненых в ДТП под Владимиром

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила федеральным специалистам помочь коллегам из региона в определении тактики лечения пострадавших в ДТП под Владимиром, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Источник: Sputnik
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«Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила профильным федеральным специалистам оказывать необходимое содействие региональным коллегам в определении тактики лечения пострадавших», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к настоящему моменту с места ДТП все пострадавшие эвакуированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Минувшей ночью автобус Mercedes с казахстанскими номерами, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку в Петушинском районе Владимирской области и заглох на переезде вблизи станции Покровка, затем его протаранил поезд сообщением «Санкт-Петербург — Нижний Новгород». По последним данным, погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Среди пассажиров было 15 граждан Узбекистана, всего в автобусе находились 50 человек.

После ДТП были госпитализированы пять человек, четверо из них попали в реанимацию.

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