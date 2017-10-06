Федеральные специалисты помогут в лечении раненых в ДТП под Владимиром

В ведомстве отметили, что к настоящему моменту с места ДТП все пострадавшие эвакуированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Минувшей ночью автобус Mercedes с казахстанскими номерами, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку в Петушинском районе Владимирской области и заглох на переезде вблизи станции Покровка, затем его протаранил поезд сообщением «Санкт-Петербург — Нижний Новгород». По последним данным, погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Среди пассажиров было 15 граждан Узбекистана, всего в автобусе находились 50 человек.