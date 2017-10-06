В Новороссийске участников выставки антиквариата обокрали на 3,5 млн рублей

Краснодар. 6 окт. — Новая Кубань. В полицию Новороссийска обратился житель Ростовской области. Он рассказал, что из его автомобиля были похищены антикварные вещи и денежные средства. Спустя некоторое время в дежурную часть с аналогичным заявлением пришло двое жителей Москвы. Суммированный ущерб всем потерпевшим составил 3,5 млн рублей. Все они приехали в Новороссийск на выставку антиквариата.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения и вскоре установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались жители Омска 43 и 29 лет. Похитителей антиквариата задержали по месту проживания.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что подозреваемые выслеживали участников выставки, открывали машины с помощью специального устройства для считывания кодов и похищали хранившиеся в салонах ценности.