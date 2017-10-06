В Крыму сняли с горы 2 туристок из Москвы
Девушки заблудились на скале
Девушки заблудились на скале
Накануне, выяснилось, что в районе «Боткинской тропы» на скале «Ставри-Кая» застряли две девушки — не могут идти ни вперед, ни назад. Путешественицам нужно было срочно оказать помощь, а иначе можгла произойти беда.
— Дежурные Ялтинского
И тут же задействовали специальное альпинистское снаряжение: спасатели проложили страховочные перила и сняли незадачливых с труднопроходимого скального участка, и затем сопроводили их в безопасное место. Молодым женщинам медпомощь не понадобилась, они отделались легким испугом.
Чуть позже стало известно, что девушки 24 и 18 лет, которые приехали на крымский полуостров из Москвы, совершили ошибку в самом начале прогулки. Они пошли по неверному маршруту, так называемой «ложной тропе», и в результате оказались на труднопроходимом скальном участке.