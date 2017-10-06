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11:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму сняли с горы 2 туристок из Москвы

Девушки заблудились на скале Ставри-Кая в окрестностях Ялты.

Накануне, выяснилось, что в районе «Боткинской тропы» на скале «Ставри-Кая» застряли две девушки — не могут идти ни вперед, ни назад. Путешественицам нужно было срочно оказать помощь, а иначе можгла произойти беда.

— Дежурные Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» сразу же, как прибыли на место, нашли туристок, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

И тут же задействовали специальное альпинистское снаряжение: спасатели проложили страховочные перила и сняли незадачливых с труднопроходимого скального участка, и затем сопроводили их в безопасное место. Молодым женщинам медпомощь не понадобилась, они отделались легким испугом.

Чуть позже стало известно, что девушки 24 и 18 лет, которые приехали на крымский полуостров из Москвы, совершили ошибку в самом начале прогулки. Они пошли по неверному маршруту, так называемой «ложной тропе», и в результате оказались на труднопроходимом скальном участке.

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