В Крыму сняли с горы 2 туристок из Москвы

Накануне, выяснилось, что в районе «Боткинской тропы» на скале «Ставри-Кая» застряли две девушки — не могут идти ни вперед, ни назад. Путешественицам нужно было срочно оказать помощь, а иначе можгла произойти беда.

— Дежурные Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» сразу же, как прибыли на место, нашли туристок, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

И тут же задействовали специальное альпинистское снаряжение: спасатели проложили страховочные перила и сняли незадачливых с труднопроходимого скального участка, и затем сопроводили их в безопасное место. Молодым женщинам медпомощь не понадобилась, они отделались легким испугом.