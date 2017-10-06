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11:31 (мск), источник: Sputnik.by

Суд оставил фигуранту дела о милицейской стрельбе Гаврошу «химию»

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила в силе приговор фигуранту дела о милицейской стрельбе в новогоднюю ночь Андрею Гаврошу, его жалоба в апелляционном порядке была рассмотрена в пятницу, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

В начале августа текущего года суд Московского района огласил приговор минчанину Гаврошу: он был признан виновным в сопротивлении сотруднику милиции и приговорен к пяти годам ограничения свободы. Адвокат и обвиняемый обжаловали приговор.

В жалобе, которая сегодня была оглашена, на приговор суда первой инстанции Гаврош называет его «незаконным и необоснованным» и просит отменить его и прекратить в отношении уголовное преследование.

Гаврош в своей жалобе настаивает на том, что он не оказывал сотруднику милиции сопротивления, не пытался завладеть оружием, а инцидент в новогоднюю ночь произошел из-за непрофессиональных действий милиционера.

Адвокат Гавроша Анна Станкевич в своей жалобе на приговор также просит его отменить и отмечает, что «выводы суда противоречивы».

Защитник в своей жалобе указывает на то, что у сержанта милиции Руслана Соловьева были основания для оговора Гавроша, потому что ему могло грозить не только увольнение из органов внутренних дел, но и возбуждение уголовного дела. Адвокат также заявила в суде, что сержант Соловьев не имел права задерживать Гароша.

В свою очередь государственный обвинитель Елена Крупеника заявила, жалобы адвоката и обвиняемого несостоятельны и удовлетворению не подлежат. По ее словам, данные адвоката и Гавроша опровергаются собранными судом первой инстанции доказательствами. Она также отметила, что показания потерпевшего, свидетелей правильно признаны судом последовательными и непротиворечивыми, а у сержанта Соловьева не было оснований для оговора жильца «шумной квартиры».

Крупенина также отметила, что судом правильно сделан вывод о правомерности действий милиционера Соловьева. По ее мнению оснований для отмены приговора Гаврошу нет.

В отношении Гавроша было возбуждено уголовное дело за сопротивление сотруднику милиции в ночь на 1 января 2017 года. Между ним и сотрудником милиции Русланом Соловьем завязалась потасовка, во время которой он получил огнестрельные ранения. В отношении Гавроша было возбуждено дело, после того, как он провел более двух недель госпитале, его задержали, почти семь месяцев он находился в СИЗО.

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