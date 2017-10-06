«Газель» загорелась на дороге в Астане

Источник: Tengrinews

Информацию подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

Видео происшествия в редакцию Tengrinews.kz прислали очевидцы.

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По данным КЧС, вызов о горящем на дороге автомобиле поступил в 13.14.

«В 13.21 пожарные части уже были на месте и установили, что горит автомашина марки “Газель”. Пострадавших, к счастью, нет, но машина сгорела полностью, это особенность пожаров на автотранспорте, они сгорают быстро, буквально моментально», — сообщил Руслан Иманкулов.

В 13.25 пожар был ликвидирован. На месте работали две автоцистерны столичной службы пожаротушения и восемь человек личного состава. Причина будет устанавливаться.