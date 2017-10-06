«Газель» загорелась на дороге в Астане
Автомобиль марки «Газель» загорелся на проезжей части по Кургальджинской трассе в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Автомобиль марки «Газель» загорелся на проезжей части по Кургальджинской трассе в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Информацию подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.
Видео происшествия в редакцию Tengrinews.kz прислали очевидцы.
По данным КЧС, вызов о горящем на дороге автомобиле поступил в 13.14.
«В 13.21 пожарные части уже были на месте и установили, что горит автомашина марки “Газель”. Пострадавших, к счастью, нет, но машина сгорела полностью, это особенность пожаров на автотранспорте, они сгорают быстро, буквально моментально», — сообщил Руслан Иманкулов.
В 13.25 пожар был ликвидирован. На месте работали две автоцистерны столичной службы пожаротушения и восемь человек личного состава. Причина будет устанавливаться.
«Во избежание таких случаев владельцы должны вовремя проводить техобслуживание своего транспорта», — отметил Иманкулов.