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12:10 (мск), источник: Tengrinews

«Газель» загорелась на дороге в Астане

Автомобиль марки «Газель» загорелся на проезжей части по Кургальджинской трассе в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Информацию подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

Видео происшествия в редакцию Tengrinews.kz прислали очевидцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным КЧС, вызов о горящем на дороге автомобиле поступил в 13.14.

«В 13.21 пожарные части уже были на месте и установили, что горит автомашина марки “Газель”. Пострадавших, к счастью, нет, но машина сгорела полностью, это особенность пожаров на автотранспорте, они сгорают быстро, буквально моментально», — сообщил Руслан Иманкулов.

В 13.25 пожар был ликвидирован. На месте работали две автоцистерны столичной службы пожаротушения и восемь человек личного состава. Причина будет устанавливаться.

«Во избежание таких случаев владельцы должны вовремя проводить техобслуживание своего транспорта», — отметил Иманкулов.

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