Жительница Калининграда фиктивно прописала в своей квартире четверых гастарбайтеров
Жительница областного центра прописала в своей квартире на улице Невского четверых мигрантов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Жительница областного центра прописала в своей квартире на улице Невского четверых мигрантов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Правоохранители выяснили, что граждане среднеазиатских республик никогда не проживали в этой квартире и даже не знакомы с хозяйкой.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Ей грозит до трёх лет тюрьмы.