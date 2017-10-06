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12:05 (мск), источник: Калининград.Ru

Жительница Калининграда фиктивно прописала в своей квартире четверых гастарбайтеров

Жительница областного центра прописала в своей квартире на улице Невского четверых мигрантов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

Правоохранители выяснили, что граждане среднеазиатских республик никогда не проживали в этой квартире и даже не знакомы с хозяйкой.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Ей грозит до трёх лет тюрьмы.

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