В Богучарском районе в поле сгорел трактор стоимостью 5 млн рублей
Предположительная причина пожара — неисправность турбины.
Предположительная причина пожара — неисправность турбины.
Трактор CASE Magnum загорелся в поле рядом с селом Грушовым Богучарского района в 11:40 четверга, 5 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности Богучарского района Александр Кириченко в пятницу, 6 октября.
Возгорание произошло во время работы. Водитель пытался потушить огонь самостоятельно. Пламя распространилось с огромной скоростью. На момент прибытия расчета ПСЧ-33 огонь полностью уничтожил трактор. Пострадавших нет.
Предположительная причина пожара — неисправность турбины. Ущерб составил более 5 млн рублей.