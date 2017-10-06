В Богучарском районе в поле сгорел трактор стоимостью 5 млн рублей

Трактор CASE Magnum загорелся в поле рядом с селом Грушовым Богучарского района в 11:40 четверга, 5 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности Богучарского района Александр Кириченко в пятницу, 6 октября.