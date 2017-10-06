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11:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Богучарском районе в поле сгорел трактор стоимостью 5 млн рублей

Предположительная причина пожара — неисправность турбины.

Трактор CASE Magnum загорелся в поле рядом с селом Грушовым Богучарского района в 11:40 четверга, 5 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности Богучарского района Александр Кириченко в пятницу, 6 октября.

Возгорание произошло во время работы. Водитель пытался потушить огонь самостоятельно. Пламя распространилось с огромной скоростью. На момент прибытия расчета ПСЧ-33 огонь полностью уничтожил трактор. Пострадавших нет.

Предположительная причина пожара — неисправность турбины. Ущерб составил более 5 млн рублей.

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