В лесу Лунинецкого района от сердечного приступа умер грибник

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко — о происшествии:

— 70-летний пенсионер проживал один. Имел заболевание сердечно-сосудистой системы и недавно перенес инфаркт. Утром он ушел за грибами и не вернулся. На следующий день родственники организовали поиск. Рядом с телом нашли таблетки нитроглицерина.

С начала грибного сезона в милицию Брестчины поступило более 80 сообщений о пропавших сборщиках даров природы. Одного из них, 79- летнего пенсионера из Кобринского района, ищут до сих пор. Дедушка предположительно ушел за лозой, так как увлекался плетением корзин.