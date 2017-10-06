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11:52 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В лесу Лунинецкого района от сердечного приступа умер грибник

В лесу вблизи деревни Ситницкий Двор Лунинецкого района умер местный житель. Он отправился в лес за грибами и скончался от сердечного приступа.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко — о происшествии:

— 70-летний пенсионер проживал один. Имел заболевание сердечно-сосудистой системы и недавно перенес инфаркт. Утром он ушел за грибами и не вернулся. На следующий день родственники организовали поиск. Рядом с телом нашли таблетки нитроглицерина.

С начала грибного сезона в милицию Брестчины поступило более 80 сообщений о пропавших сборщиках даров природы. Одного из них, 79- летнего пенсионера из Кобринского района, ищут до сих пор. Дедушка предположительно ушел за лозой, так как увлекался плетением корзин.

В УВД Брестского облисполкома в очередной раз напомнили гражданам о мерах безопасности при посещении лесов.

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