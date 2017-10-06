В лесу Лунинецкого района от сердечного приступа умер грибник
В лесу вблизи деревни Ситницкий Двор Лунинецкого района умер местный житель. Он отправился в лес за грибами и скончался от сердечного приступа.
В лесу вблизи деревни Ситницкий Двор Лунинецкого района умер местный житель. Он отправился в лес за грибами и скончался от сердечного приступа.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко — о происшествии:
— 70-летний пенсионер проживал один. Имел заболевание
С начала грибного сезона в милицию Брестчины поступило более 80 сообщений о пропавших сборщиках даров природы. Одного из них, 79- летнего пенсионера из Кобринского района, ищут до сих пор. Дедушка предположительно ушел за лозой, так как увлекался плетением корзин.
В УВД Брестского облисполкома в очередной раз напомнили гражданам о мерах безопасности при посещении лесов.