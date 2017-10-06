Мособлдуму эвакуировали после звонка о минировании

По его словам, в правоохранительные органы поступил анонимный звонок об угрозе в Мособлдуме. Дальнейшая информация уточняется.

В пятницу утром в Москве после анонимных звонков также были эвакуированы пять школ.

С 10 сентября правоохранительные органы фиксируют шквал анонимных сообщений о готовящихся взрывах в различных регионах, меры безопасности коснулись сотен тысяч человек. Анонимы сообщали об угрозах взрывов в зданиях органов власти, школах, крупных торговых центрах, гостиницах, ресторанах, аэропортах, вокзалах, кинотеатрах и т. п.

Во всех случаях людей эвакуировали из зоны риска, но ни одна из угроз не подтвердилась.