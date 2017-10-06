Мособлдуму эвакуировали после звонка о минировании
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — В Московской областной думе после анонимного сообщения о взрывном устройстве объявлена эвакуация, сообщил «Интерфаксу» в пятницу информированный источник.
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — В Московской областной думе после анонимного сообщения о взрывном устройстве объявлена эвакуация, сообщил «Интерфаксу» в пятницу информированный источник.
По его словам, в правоохранительные органы поступил анонимный звонок об угрозе в Мособлдуме. Дальнейшая информация уточняется.
С 10 сентября правоохранительные органы фиксируют шквал анонимных сообщений о готовящихся взрывах в различных регионах, меры безопасности коснулись сотен тысяч человек. Анонимы сообщали об угрозах взрывов в зданиях органов власти, школах, крупных торговых центрах, гостиницах, ресторанах, аэропортах, вокзалах, кинотеатрах
Как заявил накануне, 5 октября, директор ФСБ России Александр Бортников, ложные звонки о минировании в российских городах осуществляли четыре российских гражданина, которые находятся за рубежом и у которых есть пособники на территории России.