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11:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В поле в Новосибирской области слили опасные отходы с цинком

Общая площадь зараженного участка составила 0,7 га, рассказали в прокуратуре.

В поле в Новосибирской области слили опасные отходы с цинком, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

В Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского района МКУ «Служба содержания и благоустройства» сливала жидкие бытовые отходы в поле. Исследования показали, что на участке 0,7 га превышено содержание цинка.

«Размер причиненного учреждением вреда в результате порчи земель составил 11,8 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве вынесли представление об устранении нарушений закона, в отношении юридического лица и его директора возбудил дела об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Назначенные штрафы оплачены. .

Надзорное ведомство также добилось проведения рекультивации нарушенных земель и взыскало ущерб.

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