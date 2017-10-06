В поле в Новосибирской области слили опасные отходы с цинком
Общая площадь зараженного участка составила 0,7 га, рассказали в прокуратуре.
Общая площадь зараженного участка составила 0,7 га, рассказали в прокуратуре.
В поле в Новосибирской области слили опасные отходы с цинком, об этом сообщает
В
«Размер причиненного учреждением вреда в результате порчи земель составил 11,8 млн рублей», — отметили в прокуратуре.
В ведомстве вынесли представление об устранении нарушений закона, в отношении юридического лица и его директора возбудил дела об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Назначенные штрафы оплачены. .
Надзорное ведомство также добилось проведения рекультивации нарушенных земель и взыскало ущерб.