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11:53 (мск), источник: VN.ru

Пьяные девушки устроили поножовщину в Искитиме

Убийство молодой женщины раскрыли в течение суток в Искитиме Новосибирской области. Как выяснилось, подруги вместе распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора. Хозяйка квартиры последовала за гостьей на улицу, где убила ее несколькими ударами ножа в голову и шею.

Тело молодой женщины обнаружили рано утром 5 октября местные жители возле одного из домов в микрорайоне Южном города Искитима. Погибшей оказалась 24-летняя жительница Искитима. На место преступления незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» и следователи Следственного комитета, которые опросили возможных очевидцев и проверили лиц, состоящих на учете в полиции.

Как выяснили оперативники, накануне ночью погибшая распивала спиртное в гостях у знакомой супружеской пары своих сверстников. Подвыпившая гостья поссорилась с хозяйкой дома и покинула помещение, однако бывшая подруга последовала за ней. На улице она нанесла сопернице несколько ударов ножом в область шеи и головы, после чего вернулась домой. От полученных ударов ее знакомая скончалась на месте, где ее и обнаружили спустя несколько часов местные жители.

— В течение нескольких часов следователями СКР совместно с полицейскими были установлены обстоятельства расследуемого события. В отношении 24-летней жительницы Искитима возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 «Убийство», — рассказали VN.ru в пресс-службе областного СКР.

Трагедия произошла на днях в Коченевском районе области. 23-летняя женщина подозревается в убийстве своих детей — 11-месячного мальчика и 6-летней дочери. Муж, вернувшийся с работы домой, обнаружил обоих детей мертвыми, а женщина после случившегося легла спать. На сегодняшний день она единственная подозреваемая.

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