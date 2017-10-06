Пьяные девушки устроили поножовщину в Искитиме

Тело молодой женщины обнаружили рано утром 5 октября местные жители возле одного из домов в микрорайоне Южном города Искитима. Погибшей оказалась 24-летняя жительница Искитима. На место преступления незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» и следователи Следственного комитета, которые опросили возможных очевидцев и проверили лиц, состоящих на учете в полиции.

Как выяснили оперативники, накануне ночью погибшая распивала спиртное в гостях у знакомой супружеской пары своих сверстников. Подвыпившая гостья поссорилась с хозяйкой дома и покинула помещение, однако бывшая подруга последовала за ней. На улице она нанесла сопернице несколько ударов ножом в область шеи и головы, после чего вернулась домой. От полученных ударов ее знакомая скончалась на месте, где ее и обнаружили спустя несколько часов местные жители.

— В течение нескольких часов следователями СКР совместно с полицейскими были установлены обстоятельства расследуемого события. В отношении 24-летней жительницы Искитима возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 «Убийство», — рассказали VN.ru в пресс-службе областного СКР.