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12:32 (мск), источник: Sputnik

Самолет из Ташкента заберет пострадавших в ДТП автобуса и поезда

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов выехал на место, сообщил пресс-атташе посольства Алишер Усманов корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Власти Узбекистана проинформировали, что самолет из Ташкента заберет пострадавших в ДТП во Владимирской области граждан республики, не находящихся в больнице, говорится в сообщении Минтранса РФ.

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«Министру транспорта РФ Максиму Соколову позвонил вице-премьер Республики Узбекистан Ачилбай Раматов. Он сообщил министру о направлении из Ташкента в аэропорт «Раменское» самолета, который должен забрать граждан Узбекистана, пострадавших в результате ДТП во Владимирской области, не находящихся в больницах. Прибытие борта в аэропорт «Раменское» ожидается в 17:00 по московскому времени. Министром даны соответствующие распоряжения руководству аэропорта на допуск внепланового борта. Также Соколов попросил губернатора Владимирской области Светлану Орлову выделить автобусы для транспортировки пострадавших в аэропорт «Раменское», — сообщает Минтранс России.

В ночь на пятницу автобус с казахстанскими номерами и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. Московское следственное управление на транспорте СК России сообщило, что жертвами аварии стали 16 человек. По последним данным, еще пять человек госпитализированы, причем четверо, двое из которых — дети, находятся в реанимации. Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова сообщила РИА Новости, что среди погибших оказались 15 граждан Узбекистана.

«Представители консульства Узбекистана уже выехали во Владимирскую область, они будут работать на месте и выяснять обстоятельства, а также личности пострадавших и погибших. Пока официального подтверждения (что там погибли граждане Узбекистана — ред.) у нас нет. После того как наши сотрудники ознакомятся с ситуацией, мы сможем сказать, сколько человек погибло, есть ли там наши граждане», — сообщил Алишер Усманов.

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