Самолет из Ташкента заберет пострадавших в ДТП автобуса и поезда
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов выехал на место, сообщил
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов выехал на место, сообщил
Власти Узбекистана проинформировали, что самолет из Ташкента заберет пострадавших в ДТП во Владимирской области граждан республики, не находящихся в больнице, говорится в сообщении Минтранса РФ.
«Министру транспорта РФ Максиму Соколову позвонил
В ночь на пятницу автобус с казахстанскими номерами и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. Московское следственное управление на транспорте СК России сообщило, что жертвами аварии стали 16 человек. По последним данным, еще пять человек госпитализированы, причем четверо, двое из которых — дети, находятся в реанимации.
«Представители консульства Узбекистана уже выехали во Владимирскую область, они будут работать на месте и выяснять обстоятельства, а также личности пострадавших и погибших. Пока официального подтверждения (что там погибли граждане Узбекистана — ред.) у нас нет. После того как наши сотрудники ознакомятся с ситуацией, мы сможем сказать, сколько человек погибло, есть ли там наши граждане», — сообщил Алишер Усманов.