МИД Узбекистана подтвердил гибель своих граждан в ДТП под Владимиром

В ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покровка произошло столкновение автобуса и поезда сообщением «Санкт-Петербург — Нижний Новгород». Ранее сообщалось о 19 погибших в ДПТ. СК РФ уточнил, что погибли 16 человек, в том числе один ребенок.