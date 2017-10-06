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12:36 (мск), источник: РИА Новости

МИД Узбекистана подтвердил гибель своих граждан в ДТП под Владимиром

ТАШКЕНТ, 6 окт — РИА Новости. МИД Узбекистана подтвердил, что среди погибших в ДТП под Владимиром есть граждане республики.

Источник: РИА Новости
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В ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покровка произошло столкновение автобуса и поезда сообщением «Санкт-Петербург — Нижний Новгород». Ранее сообщалось о 19 погибших в ДПТ. СК РФ уточнил, что погибли 16 человек, в том числе один ребенок.

«По информации посольства Республики Узбекистан в Москве, 6 октября 2017 года около 4 часов утра по местному времени в Покровском районе Владимирской области (Россия) произошло ДТП с участием поезда и автобуса, в результате которого погибли 19 граждан Узбекистана», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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