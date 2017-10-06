В Усть-Куте мужчина воровал деньги с карт с помощью компьютерного вируса

Во время следствия установлено, что в течение 2015−2016 годов он три раза похищал деньги с расчетных счетов банковских карт ПАО «Сбербанк России». Для этого мужчина приобрел в Интернете программу-вирус, с помощью которой внедрился в оперативную систему мобильных устройств, оснащенных программным обеспечением «Android» и получал информацию о денежных средствах, хранящихся на лицевых счетах владельцев мобильных устройств. Затем на компьютере формировал смс-сообщение и отправлял его в удаленном доступе от владельца зараженного устройства на номер «900» с командой о переводе денежных средств на расчетный счет имеющихся у него в пользовании банковских карт. Таким образом он похитил более 19 тыс. рублей.