300 тонн полезных ископаемых украли злоумышленники в Башкирии
Они воровали
Они воровали
В Башкортостане полицейскими задержана группа лиц, подозреваемаых в хищении 300 тонн природных ресурсов. Об этом сообщает
Незаконная добычу вели с использованием различной техники, в том числе плавсредств — погрузочного крана, баржи, теплохода. Также с места происшествия изъята техника по сортировке песка, пять автомашин «КАМАЗ», бульдозер, погрузчик. Подозреваемые задержаны полицейскими при хищении более 300 тонн