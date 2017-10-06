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12:14 (мск), источник: АиФ Уфа

300 тонн полезных ископаемых украли злоумышленники в Башкирии

Они воровали песчано-гравийную смесь из реки Белой.

В Башкортостане полицейскими задержана группа лиц, подозреваемаых в хищении 300 тонн природных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба МВД. В Краснокамском районе с поличным задержаны работники одного из предприятий, занимавшиеся добычей и реализацией полезных ресурсов без соответствующей лицензии. Среди них шесть жителей Башкортостана и двое из Татарстана.

Незаконная добычу вели с использованием различной техники, в том числе плавсредств — погрузочного крана, баржи, теплохода. Также с места происшествия изъята техника по сортировке песка, пять автомашин «КАМАЗ», бульдозер, погрузчик. Подозреваемые задержаны полицейскими при хищении более 300 тонн песчано-гравийной смеси из русла реки Белой. Согласно предварительным расчетам, размер причинённого вреда около 11 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело за кражу. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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