В Волгограде фура провалилась в яму на участке ремонта дороги
Фура провалилась в яму на дороге в Дзержинском районе.
Фура провалилась в яму на дороге в Дзержинском районе.
Как сообщили очевидцы, ДТП произошло утром в пятницу, 6 октября, рядом с оптовой базой. По словам свидетелей происшествия, грузовик ушел колесами в асфальт, где часть дороги была разрыта
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Вероятно, авария случилась в темное время, водитель мог не заметить, что проезжая часть перекопана.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.