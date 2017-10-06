Транспортные полицейские перекрыли канал поставки казахстанок за границу

Источник: Zakon.kz

Сотрудниками Линейного отдела внутренних дел в Международном аэропорту Алматы был задержан 59-летний мужчина, и две женщины, 1983 и 1991 годов рождения.

В ходе проверки сотрудники транспортной полиции установили, что задержанные занимались организацией незаконной миграции — вербовкой молодых девушек с целью их вывоза воздушным транспортом за пределы Казахстана для сексуальной эксплуатации в Южную Корею.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 394 ч 2 Уголовного кодекса РК (организация незаконной миграции в группе лиц, по предварительному сговору), сообщили в полиции.