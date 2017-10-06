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12:20 (мск), источник: Zakon.kz

Транспортные полицейские перекрыли канал поставки казахстанок за границу

Транспортная полиция задержала ОПГ, подозреваемую в организации незаконной миграции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

Источник: Zakon.kz

Сотрудниками Линейного отдела внутренних дел в Международном аэропорту Алматы был задержан 59-летний мужчина, и две женщины, 1983 и 1991 годов рождения.

В ходе проверки сотрудники транспортной полиции установили, что задержанные занимались организацией незаконной миграции — вербовкой молодых девушек с целью их вывоза воздушным транспортом за пределы Казахстана для сексуальной эксплуатации в Южную Корею.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 394 ч 2 Уголовного кодекса РК (организация незаконной миграции в группе лиц, по предварительному сговору), сообщили в полиции.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

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