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12:23 (мск), источник: 36on.ru

Воронежец продал контрафактное ПО официальной стоимостью три миллиона рублей

Воронежские следователи рассматривают уголовное дело о нарушении авторских прав и сбыте контрафактных произведений в особо крупном размере.

Инцидент был зафиксирован 10 сентября текущего года. Тогда, в ходе проверочной закупки, правоохранители приобрели у 58-летнего мужчины в одном из торговых павильонов Ленинского района «флешку» с признаками контрафактного ПО. На накопителе была записана программа «КонсультантПлюс».

Через 10 дней в этой же торговой точке вновь был приобретен носитель с аналогичной программой и также признаками контрафактности. Кроме того, в ходе досмотра в обоих случаях были изъяты другие «флешки» с тем же программным обеспечением.

Проведенные экспертами исследования подтвердили, что все ПО является нелицинзионным, его стоимость на розничном рынке в общей сумме составляет более трех миллионов рублей. За нарушение авторских прав и сбыт контрафактных программ воронежцу горозит до 6 лет лишения свободы и крупный штраф.

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