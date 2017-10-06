Воронежец продал контрафактное ПО официальной стоимостью три миллиона рублей

Инцидент был зафиксирован 10 сентября текущего года. Тогда, в ходе проверочной закупки, правоохранители приобрели у 58-летнего мужчины в одном из торговых павильонов Ленинского района «флешку» с признаками контрафактного ПО. На накопителе была записана программа «КонсультантПлюс».

Через 10 дней в этой же торговой точке вновь был приобретен носитель с аналогичной программой и также признаками контрафактности. Кроме того, в ходе досмотра в обоих случаях были изъяты другие «флешки» с тем же программным обеспечением.