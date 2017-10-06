Стали известны имена пострадавших в ДТП в России казахстанцев
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Стали известны имена пострадавших в ДТП в России казахстанцев, это жители
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Стали известны имена пострадавших в ДТП в России казахстанцев, это жители
Число погибших уже составило 19 человек. Среди них и гражданин Казахстана, житель ЮКО — 47-летний Данияр Шилдебаев. Второй водитель — тоже житель ЮКО — 40-летний Нургали Сарманов остался жив.
«Мы проверили попавший в аварию в РФ автобус по районным и областным базам, и у нас он не зарегистрирован. Однако международные транспортные перевозки не под нашим управлением, а под управлением Министерства по инвестициям и развитию РК», — сказал главный специалист ведомства Асан Жумабаев.
По предварительным данным, автобус совершал перевозки из села Дербесек Сарыагашского района ЮКО.
Напомним, 6 октября примерно в 3 часа 30 минут на ЖД станции «Покров» во Владимирской области пассажирский автобус с казахстанским регистрационным номером UDA668 регион 13 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом. В маршрутном транспорте находилось два казахстанских водителя и 55 граждан Узбекистана.