Стали известны имена пострадавших в ДТП в России казахстанцев

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Число погибших уже составило 19 человек. Среди них и гражданин Казахстана, житель ЮКО — 47-летний Данияр Шилдебаев. Второй водитель — тоже житель ЮКО — 40-летний Нургали Сарманов остался жив.

Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО, автобус, попавший в крупное ДТП во Владимирской области, не был закреплен ни за одной официальной компанией — перевозчиком в ЮКО.

«Мы проверили попавший в аварию в РФ автобус по районным и областным базам, и у нас он не зарегистрирован. Однако международные транспортные перевозки не под нашим управлением, а под управлением Министерства по инвестициям и развитию РК», — сказал главный специалист ведомства Асан Жумабаев.

По предварительным данным, автобус совершал перевозки из села Дербесек Сарыагашского района ЮКО.

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