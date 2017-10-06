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12:15 (мск), источник: Kazinform

Стали известны имена пострадавших в ДТП в России казахстанцев

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Стали известны имена пострадавших в ДТП в России казахстанцев, это жители Южно-Казахстанкской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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фотографий
6
фотографий

Число погибших уже составило 19 человек. Среди них и гражданин Казахстана, житель ЮКО — 47-летний Данияр Шилдебаев. Второй водитель — тоже житель ЮКО — 40-летний Нургали Сарманов остался жив.

Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО, автобус, попавший в крупное ДТП во Владимирской области, не был закреплен ни за одной официальной компанией — перевозчиком в ЮКО.

«Мы проверили попавший в аварию в РФ автобус по районным и областным базам, и у нас он не зарегистрирован. Однако международные транспортные перевозки не под нашим управлением, а под управлением Министерства по инвестициям и развитию РК», — сказал главный специалист ведомства Асан Жумабаев.

По предварительным данным, автобус совершал перевозки из села Дербесек Сарыагашского района ЮКО.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 6 октября примерно в 3 часа 30 минут на ЖД станции «Покров» во Владимирской области пассажирский автобус с казахстанским регистрационным номером UDA668 регион 13 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом. В маршрутном транспорте находилось два казахстанских водителя и 55 граждан Узбекистана.

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