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12:35 (мск), источник: Om1.ru

Влюбленная пара торговала в Омске новым видом «соли»

Супруги через закладки продавали наркотики.

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении двух влюбленных 18 и 26 лет. Супругов обвиняют в покушении на особо крупную партию нового вида синтетического наркотика.

Парочку в июле этого года задержали с поличными сотрудники наркоконтроля, когда влюбленные сделали закладку в лесополосе возле дома на улице Ялтинской. При досмотре правоохранители нашли у девушки один пакетик с порошком, а у парня — 29 таких упаковок.

Как показала химическая экспертиза, в пакетиках находится новая разновидность наркотика «соли». Общая масса составила 18 грамм, что является особо крупным размером.

Следствие установило, что жена «взяла в долю» мужа весной этого года. Через интернет супруги купили через тайник крупными партию наркотика, которую потом продали в Омске мелкими дозами с помощью закладок.

В телефонах обеих подозреваемых нашли переписку с поставщиком. Исследование финансовых поступлений показало, что супруги за продажу наркотиков получили 900 тысяч рублей.

Сейчас дело передали в суд, супругам грозит до 20 лет тюрьмы каждому.

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