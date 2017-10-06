Бомбу в эвакуированной в Новосибирске школе не нашли

Бомбы в эвакуированной в Новосибирске школе № 191 не нашли, об этом «Вестям» заявили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

«Проверочные мероприятия завершены. Никаких подозрительных предметов найдено не было. Дети вернулись в школу», — рассказали в полиции.

Напомним, об эвакуации школы «Вестям» сообщила мама одного из детей: «Детей вывели на улицу без одежды, учителя в это время начали беспорядочно раздавать верхнюю одежду, кому что попадётся. Потом детей отправили в детский садик № 112. На место приехали сотрудники экстренных служб».

Всего эвакуировано 437 детей и 35 взрослых.

Накануне днем прошла массовая эвакуация школ, детей вывели на улицу из шести учебных заведений.