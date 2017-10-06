Бомбу в эвакуированной в Новосибирске школе не нашли
Полиция завершила проверочные мероприятия, опасных устройств не найдено, рассказали в МВД.
Полиция завершила проверочные мероприятия, опасных устройств не найдено, рассказали в МВД.
Бомбы в эвакуированной в Новосибирске школе № 191 не нашли, об этом «Вестям» заявили в
«Проверочные мероприятия завершены. Никаких подозрительных предметов найдено не было. Дети вернулись в школу», — рассказали в полиции.
Напомним, об эвакуации школы «Вестям» сообщила мама одного из детей: «Детей вывели на улицу без одежды, учителя в это время начали беспорядочно раздавать верхнюю одежду, кому что попадётся. Потом детей отправили в детский садик № 112. На место приехали сотрудники экстренных служб».
Всего эвакуировано 437 детей и 35 взрослых.
Накануне днем прошла массовая эвакуация школ, детей вывели на улицу из шести учебных заведений.
Напомним, в Новосибирске трижды происходили массовые «минирования» объектов. В первый раз — 12 сентября, тогда неизвестные сообщали о бомбе на Автовокзале, в ночных клубах «Альпен Грот», «Антигламур» и гостиницах «Центральная» и «Аврора». Всего правоохранительные органы узнали о шести адресах. Сообщения о массовом минировании зданий в Новосибирске поступали 28 сентября. В тот день были эвакуированы посетители и персонал десятков объектов в городе. Точное количество, по данным Росгвардии, превысило 40.