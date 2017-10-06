В Волгограде 19-летний пешеход попал под авто на ночной дороге

«41-летний водитель у дома № 183 г по улице Исторической, на пересечении ее с 51-й Гвардейской Дивизии, совершил наезд на 19-летнего пешехода», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону.