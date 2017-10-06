В Волгограде 19-летний пешеход попал под авто на ночной дороге
Lifan Solano сбил 19-летнего молодого человека в Дзержинском районе Волгограда.
Lifan Solano сбил 19-летнего молодого человека в Дзержинском районе Волгограда.
ДТП произошло ночью 5 октября в 3.05 на улице Исторической.
«41-летний водитель у дома № 183 г по улице Исторической, на пересечении ее с 51-й Гвардейской Дивизии, совершил наезд на 19-летнего пешехода», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
Молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавший был доставлен в больницу с множественными травмами.