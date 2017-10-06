В Волгограде сотрудники МЧС потушили возгорание вблизи заправочной станции

Эти кадры прислали жители города. Видно, что пламя вплотную приблизилось к АЗС.

По словам очевидцев, огонь распространился очень быстро из-за сильного ветра и дошел до проезжей части. Вместе с пожарными частями Краснооктябрьского района с огнем боролись и жители. Локализовали пламя через несколько часов.