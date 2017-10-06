В Волгограде сотрудники МЧС потушили возгорание вблизи заправочной станции
Возгорание сухого камыша и мусора в непосредственной близости от заправочной станции потушили накануне сотрудники МЧС в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Возгорание сухого камыша и мусора в непосредственной близости от заправочной станции потушили накануне сотрудники МЧС в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Эти кадры прислали жители города. Видно, что пламя вплотную приблизилось к АЗС.
По словам очевидцев, огонь распространился очень быстро