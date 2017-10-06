В Воронеже из-за угрозы взрыва газа эвакуировали жильцов пятиэтажки

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили 36on.ru в пресс-службе МЧС, около 11 часов утра при производстве земляных работ на улице Моисеева была повреждена газовая труба и началась утечка газа. Приехавшие на место происшествия спасатели оцепили опасный участок и приступили к эвакуации жильцов.

На место также были вызваны сотрудники газовой службы, которые перекрыли подачу топлива.