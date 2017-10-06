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13:13 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже из-за угрозы взрыва газа эвакуировали жильцов пятиэтажки

В Воронеже днем 6 октября спасателям пришлось эвакуировать жильцов дома № 13/1 по улице Моисеева. Причиной эвакуации стала угроза взрыва газа.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили 36on.ru в пресс-службе МЧС, около 11 часов утра при производстве земляных работ на улице Моисеева была повреждена газовая труба и началась утечка газа. Приехавшие на место происшествия спасатели оцепили опасный участок и приступили к эвакуации жильцов.

На место также были вызваны сотрудники газовой службы, которые перекрыли подачу топлива.

Напомним, ранее сообщалось, что в доме 13/2 по улице Моисеева из-за поломки насоса были отключены вода и отопление. Связано ли сегодняшнее происшествие с работами по восстановлению водоснабжения в данный момент не сообщается.

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