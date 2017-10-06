В Воронеже из-за угрозы взрыва газа эвакуировали жильцов пятиэтажки
В Воронеже днем 6 октября спасателям пришлось эвакуировать жильцов дома № 13/1 по улице Моисеева. Причиной эвакуации стала угроза взрыва газа.
В Воронеже днем 6 октября спасателям пришлось эвакуировать жильцов дома № 13/1 по улице Моисеева. Причиной эвакуации стала угроза взрыва газа.
Как сообщили 36on.ru в
На место также были вызваны сотрудники газовой службы, которые перекрыли подачу топлива.
Напомним, ранее сообщалось, что в доме 13/2 по улице Моисеева