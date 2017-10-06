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13:10 (мск), источник: Клопс.ru

В Черняховске родственники разыскивают пропавшего в конце сентября 32-летнего мужчину

В Черняховске разыскивают пропавшего в конце сентября 32-летнего Ивана Шестакова. Об этом Клопс.Ru сообщили родственники мужчины.

30 сентября в обед Иван вышел из дома в Черняховске и не вернулся. Родственники обзванивали друзей и знакомых пропавшего. В пятницу, 6 октября, им сообщили, что видели его на окраине города. Приехав на место, родственники нашли его мобильный телефон и кроссовки. Сейчас они ждут сотрудников полиции.

По их словам, Иван никогда не уходил из дома на такой срок. Он живёт с гражданской женой и двумя детьми. Мужчина был одет в чёрную кожаную куртку, синие брюки, красную кофту с эмблемой дракона и кеды. На лбу есть небольшой шрам, стрижка короткая, глаза голубые.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ивана, родственники просят позвонить по телефонам 8 (900) 568−61−32 (Валерий), 8 (963) 293−83−57 (Татьяна), 8 (911) 862−89−33 (Александр) либо в полицию 02.

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