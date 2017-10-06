В Черняховске родственники разыскивают пропавшего в конце сентября 32-летнего мужчину

30 сентября в обед Иван вышел из дома в Черняховске и не вернулся. Родственники обзванивали друзей и знакомых пропавшего. В пятницу, 6 октября, им сообщили, что видели его на окраине города. Приехав на место, родственники нашли его мобильный телефон и кроссовки. Сейчас они ждут сотрудников полиции.

По их словам, Иван никогда не уходил из дома на такой срок. Он живёт с гражданской женой и двумя детьми. Мужчина был одет в чёрную кожаную куртку, синие брюки, красную кофту с эмблемой дракона и кеды. На лбу есть небольшой шрам, стрижка короткая, глаза голубые.