Брестские таможенники изъяли у россиянина $270 тыс

Источник: БЕЛТА

Гражданин России поездом Варшава-Москва ехал через республиканский пункт таможенного оформления «Брест-Центральный». Пассажир заявил об отсутствии товаров и наличных денег, которые подлежали бы таможенному декларированию. При осмотре его багажа таможенник обнаружил в чемодане $100 тыс. и свыше 140 тыс. евро. Еще 4 тыс. евро было среди личных вещей мужчины.

В общей сложности россиянин пытался переместить через белорусско-польскую границу свыше $270 тыс. в эквиваленте.

«При перемещении через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС незадекларированных наличных денег в размере, превышающем в эквиваленте $30 тыс., в соответствии с ч.2 ст. 228 УК предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, или ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишения свободы на тот же срок», — пояснили в таможне.