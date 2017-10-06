Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Королеву красоты Мьянмы лишили титула после ее слов
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Пышное платье и тиара: кадры со свадьбы Шурыгиной - СМИ
Стройная и счастливая: Галкин показал фото жены
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
13Самое продаваемое оружие в США
13:13 (мск), источник: БЕЛТА

Брестские таможенники изъяли у россиянина $270 тыс

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконное перемещение через границу самой крупной за последние два года суммы незадекларированной валюты, сообщили БЕЛТА в таможне.

Источник: БЕЛТА

Гражданин России поездом Варшава-Москва ехал через республиканский пункт таможенного оформления «Брест-Центральный». Пассажир заявил об отсутствии товаров и наличных денег, которые подлежали бы таможенному декларированию. При осмотре его багажа таможенник обнаружил в чемодане $100 тыс. и свыше 140 тыс. евро. Еще 4 тыс. евро было среди личных вещей мужчины.

В общей сложности россиянин пытался переместить через белорусско-польскую границу свыше $270 тыс. в эквиваленте.

«При перемещении через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС незадекларированных наличных денег в размере, превышающем в эквиваленте $30 тыс., в соответствии с ч.2 ст. 228 УК предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, или ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишения свободы на тот же срок», — пояснили в таможне.

С начала года брестские таможенники пресекли свыше 60 попыток незаконного перемещения денежных средств. В большинстве случаев граждане привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 14.5 (недекларирование денег) КоАП. В пяти случаях возбуждены уголовные дела.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Пропавший в Беловежской пуще мальчик объявлен в международный розыск
Многодетная семья получила в подарок от Президента буренку Белку
Столкновение на путях: жертвами ДТП под Владимиром стали 16 человек
Путин уволил новосибирского губернатора Городецкого
Москва договорилась Эр-Риядом о продаже С-400 «Триумф»
Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружием
Минздрав разработал форму справки о смене пола
Захарова намерена добиться исключения фото убитого посла из игры
Месси оказался в шаге от пропуска чемпионата мира в России
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь