Число сообщений о «минировании» зданий в Москве превысило 50

«С 09:51 до 12:24 мск в правоохранительные органы поступило 51 сообщение об угрозе взрыва», — сказал собеседник агентства.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-109398975&id=456242922&hash=22f23f28bcc8ff9f&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, эвакуировано более 20 школ, детских садов и районных управ города.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.