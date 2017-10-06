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13:31 (мск), источник: ТАСС

Число сообщений о «минировании» зданий в Москве превысило 50

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 50 сообщений поступило в пятницу об угрозе взрыва в зданиях Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«С 09:51 до 12:24 мск в правоохранительные органы поступило 51 сообщение об угрозе взрыва», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, эвакуировано более 20 школ, детских садов и районных управ города.

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Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.

Накануне директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что установлено четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. По его словам, они находятся сейчас за границей, но у них есть пособники в на территории России. Ущерб от их действий только за первые дни составил более 300 млн рублей, отметил Бортников.

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