Число сообщений о «минировании» зданий в Москве превысило 50
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 50 сообщений поступило в пятницу об угрозе взрыва в зданиях Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 50 сообщений поступило в пятницу об угрозе взрыва в зданиях Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«С 09:51 до 12:24 мск в правоохранительные органы поступило 51 сообщение об угрозе взрыва», — сказал собеседник агентства.
По его словам, эвакуировано более 20 школ, детских садов и районных управ города.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но
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