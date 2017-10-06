Виновного во взрыве на полигоне в Ленобласти посадили на 1,5 года
В Ленобласти вынесен приговор по делу о взрыве на полигоне Туганы под Кингисеппом, сообщили в
В Ленобласти вынесен приговор по делу о взрыве на полигоне Туганы под Кингисеппом, сообщили в
Напомним, что взрыв при утилизации артиллерийских
Доказательства, предъявленные суду, были исчерпывающими. Суп постановил, что наказание понесет начальник участка утилизации, который допустил нарушения технологического регламента. Его приговорили к полутора годам