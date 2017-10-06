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16:25 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Виновного во взрыве на полигоне в Ленобласти посадили на 1,5 года

В Ленобласти вынесен приговор по делу о взрыве на полигоне Туганы под Кингисеппом, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЛО.

Напомним, что взрыв при утилизации артиллерийских осколочно-фугасных снаряд произошел в прошлом году, 28 сентября. Трагедия унесла жизни четверых человек, еще один работник получил тяжкий вред здоровью.

Доказательства, предъявленные суду, были исчерпывающими. Суп постановил, что наказание понесет начальник участка утилизации, который допустил нарушения технологического регламента. Его приговорили к полутора годам колонии-поселения.

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