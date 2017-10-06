В Краснодаре без вести пропал мужчина

По данным полиции, 64-летний Михаил Мануйлов 4 августа вышел из дома по улице 2-й проезд Толбухина и исчез. На вид пропавшему 60 лет, его рост 175 см, мужчина среднего телосложения с короткими русыми волосами с проседью и серыми глазами. Был одет в джинсовую рубашку, брюки и кроссовки, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.