Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
МВД: бизнесмена расстрелял в центре Москвы велосипедист
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Королеву красоты Мьянмы лишили титула после ее слов
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Родившая Подкаминская предстала в одном полотенце - СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
СМИ опубликовали первые кадры со свадьбы Шурыгиной
Политолог: В США «обескуражены» ростом влияния РФ
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
15Стрельба в Лас-Вегасе
13:44 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре без вести пропал мужчина

В Краснодаре полиция разыскивает без вести пропавшего местного жителя.

По данным полиции, 64-летний Михаил Мануйлов 4 августа вышел из дома по улице 2-й проезд Толбухина и исчез. На вид пропавшему 60 лет, его рост 175 см, мужчина среднего телосложения с короткими русыми волосами с проседью и серыми глазами. Был одет в джинсовую рубашку, брюки и кроссовки, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении Мануйлова, обратиться в отдел полиции (Краснодар, ул. Гагарина, д. 103) или по телефонам: 8 (861) 226−52−22, 226−43−91.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
Столкновение на путях: жертвами ДТП под Владимиром стали 16 человек
Путин уволил новосибирского губернатора Городецкого
Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружием
В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения
Минздрав разработал форму справки о смене пола
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
Месси оказался в шаге от пропуска чемпионата мира в России
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
6 увлажняющих средств к началу отопительного сезона Одна из причин сухости кожи осенью — центральное отопление. Возьми на заметку шесть средств с высокой концентрацией увлажняющих веществ
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь