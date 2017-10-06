В Краснодаре без вести пропал мужчина
В Краснодаре полиция разыскивает без вести пропавшего местного жителя.
В Краснодаре полиция разыскивает без вести пропавшего местного жителя.
По данным полиции, 64-летний Михаил Мануйлов 4 августа вышел из дома по улице 2-й проезд Толбухина и исчез. На вид пропавшему 60 лет, его рост 175 см, мужчина среднего телосложения с короткими русыми волосами с проседью и серыми глазами. Был одет в джинсовую рубашку, брюки и кроссовки, сообщает
Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении Мануйлова, обратиться в отдел полиции (Краснодар, ул. Гагарина, д. 103) или по телефонам: