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13:28 (мск), источник: Actualitati.md

Во Вранче произошло очередное землетрясение

В пятницу, 6 октября, в Румынии зарегистрирован подземный толчок магнитудой 2,4 балла.

Источник: Actualitati.md

Институт физики земли Румынии зарегистрировал землетрясение в 01:22. Очаг находился в уезде Вранча, на глубине 82,3 километра.

Отметим, это уже 18 землетрясение, которое произошло в Румынии за последние 2 месяца. Некоторые из них ощущались и жителями юга Молдовы.

Первый толчок силой 2.9 балла был зафиксирован 31 июля в уезде Бузэу в 00:24 на глубине 113 км, затем последовала целая серия землетрясений: 04:25 зона Вранча, 2.3 балла на глубине 84.4 км.,12:40 уезд Бузэу, 2.5 балла на глубине 95.4 км.,122:15 зона Вранча, 3.4 км.,113:27 уезд Бузэу, 4.6 балла на глубине 96.4 км.

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