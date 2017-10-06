Во Вранче произошло очередное землетрясение

Источник: Actualitati.md

Институт физики земли Румынии зарегистрировал землетрясение в 01:22. Очаг находился в уезде Вранча, на глубине 82,3 километра.

Отметим, это уже 18 землетрясение, которое произошло в Румынии за последние 2 месяца. Некоторые из них ощущались и жителями юга Молдовы.