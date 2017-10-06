Во Вранче произошло очередное землетрясение
В пятницу, 6 октября, в Румынии зарегистрирован подземный толчок магнитудой 2,4 балла.
В пятницу, 6 октября, в Румынии зарегистрирован подземный толчок магнитудой 2,4 балла.
Институт физики земли Румынии зарегистрировал землетрясение в 01:22. Очаг находился в уезде Вранча, на глубине 82,3 километра.
Отметим, это уже 18 землетрясение, которое произошло в Румынии за последние 2 месяца. Некоторые из них ощущались и жителями юга Молдовы.
Первый толчок силой 2.9 балла был зафиксирован 31 июля в уезде Бузэу в 00:24 на глубине 113 км, затем последовала целая серия землетрясений: 04:25 зона Вранча, 2.3 балла на глубине 84.4 км.,12:40 уезд Бузэу, 2.5 балла на глубине 95.4 км.,122:15 зона Вранча, 3.4 км.,113:27 уезд Бузэу, 4.6 балла на глубине 96.4 км.