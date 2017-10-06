Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Эксперты оценили стоимость проживания саудовского короля в Москве
Умерла актриса Анна Вяземски
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Пышное платье и тиара: кадры со свадьбы Шурыгиной - СМИ
Стройная и счастливая: Галкин показал фото жены
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
13Самое продаваемое оружие в США
13:30 (мск), источник: Sputnik

Психологи общаются с пострадавшими в ДТП через переводчиков

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В пункте временного содержания в городе Покров остаются несколько десятков пострадавших в ДТП на железнодорожном переезде. Большинство из них не говорят по-русски, поэтому психологам приходится общаться через переводчиков, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места события.

Источник: Sputnik

По словам замглавного врача региона Карена Назаргарова, никому из находящихся в пункте временного размещения медицинская помощь не требуется, но медицинские бригады дежурят у здания на случай экстренной необходимости.

По его словам, большинство из пострадавших не говорят по-русски, приходится общаться через переводчика. В Покров уже прибывают родственники погибших, начинается процедура опознания жертв трагедии.

Также во Владимирскую область прибыл посол Узбекистана в РФ и представители консульского отдела. Они изучают ситуацию и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших. Выживших пассажиров автобуса на родину доставит специальный борт, который уже вылетел за ними из Ташкента и приземлится в подмосковном Раменском ориентировочно в 17.00 по московскому времени.

Авария на железнодорожном переезде недалеко от станции Покров произошла ночью 6 октября. Автобус, в котором находилось более 50 пассажиров и два водителя заглох на рельсах в тот момент, когда к нему приближался поезд. Машинист применил экстренное торможение, но не сумел избежать столкновения. От удара автобус разорвало на части. По последним данным, погибли не менее 16 человек.

На месте происшествия работают следователи, движение на этом участке частично восстановлено.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Атамбаев: до 1 декабря планируем согласовать оставшиеся 217 км границы
Жизнь требует: Ташкент и Бишкек будут сотрудничать в военной сфере
Столкновение на путях: жертвами ДТП под Владимиром стали 16 человек
Путин уволил новосибирского губернатора Городецкого
Москва договорилась Эр-Риядом о продаже С-400 «Триумф»
Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружием
Минздрав разработал форму справки о смене пола
Захарова намерена добиться исключения фото убитого посла из игры
Месси оказался в шаге от пропуска чемпионата мира в России
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь