Психологи общаются с пострадавшими в ДТП через переводчиков
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В пункте временного содержания в городе Покров остаются несколько десятков пострадавших в ДТП на железнодорожном переезде. Большинство из них не говорят
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В пункте временного содержания в городе Покров остаются несколько десятков пострадавших в ДТП на железнодорожном переезде. Большинство из них не говорят
По словам замглавного врача региона Карена Назаргарова, никому из находящихся в пункте временного размещения медицинская помощь не требуется, но медицинские бригады дежурят у здания на случай экстренной необходимости.
По его словам, большинство из пострадавших не говорят
Также во Владимирскую область прибыл посол Узбекистана в РФ и представители консульского отдела. Они изучают ситуацию и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших. Выживших пассажиров автобуса на родину доставит специальный борт, который уже вылетел за ними из Ташкента и приземлится в подмосковном Раменском ориентировочно в 17.00 по московскому времени.
Авария на железнодорожном переезде недалеко от станции Покров произошла ночью 6 октября. Автобус, в котором находилось более 50 пассажиров и два водителя заглох на рельсах в тот момент, когда к нему приближался поезд. Машинист применил экстренное торможение, но не сумел избежать столкновения. От удара автобус разорвало на части. По последним данным, погибли не менее 16 человек.
На месте происшествия работают следователи, движение на этом участке частично восстановлено.