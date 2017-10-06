Психологи общаются с пострадавшими в ДТП через переводчиков

Источник: Sputnik

По словам замглавного врача региона Карена Назаргарова, никому из находящихся в пункте временного размещения медицинская помощь не требуется, но медицинские бригады дежурят у здания на случай экстренной необходимости.

По его словам, большинство из пострадавших не говорят по-русски, приходится общаться через переводчика. В Покров уже прибывают родственники погибших, начинается процедура опознания жертв трагедии.

Также во Владимирскую область прибыл посол Узбекистана в РФ и представители консульского отдела. Они изучают ситуацию и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших. Выживших пассажиров автобуса на родину доставит специальный борт, который уже вылетел за ними из Ташкента и приземлится в подмосковном Раменском ориентировочно в 17.00 по московскому времени.

Авария на железнодорожном переезде недалеко от станции Покров произошла ночью 6 октября. Автобус, в котором находилось более 50 пассажиров и два водителя заглох на рельсах в тот момент, когда к нему приближался поезд. Машинист применил экстренное торможение, но не сумел избежать столкновения. От удара автобус разорвало на части. По последним данным, погибли не менее 16 человек.