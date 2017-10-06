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13:41 (мск), источник: Sputniknews.kz

Полицейские нашли пропавших брата и сестру в Астане

АСТАНА, 6 окт — Sputnik. Полицейские нашли двух детей, потерявшихся 4 октября в столице, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел.

Жителям Астаны посредством мессенджера WhatsApp поступали сообщения о том, что 12-летняя девочка и ее четырехлетний брат ушли из дома в районе торгового центра «Евразия» вечером 4 октября и не вернулись.

Сообщалось, что девочка была одета в куртку темно-синего цвета, коричневые брюки и темные сапоги, мальчик — в темно-синюю куртку, синюю шапку, черные кроссовки в белую полоску. Родители пропавших детей просили всех, кто знает об их местонахождении, обращаться по номерам: +7 775 094 64 54, +7 775 578 63 55 или 102.

Как сообщили в городском ДВД, сотрудниками столичной полиции в ходе проведения розыскных мероприятий найдены дети 2005-го и 2013 годов рождения. Установлено, что 12-летняя девочка ранее неоднократно уходила из дома и состоит на учете в полиции. Никаких противоправных действий в отношении детей не совершено.

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