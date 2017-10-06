Полицейские нашли пропавших брата и сестру в Астане
АСТАНА, 6 окт — Sputnik. Полицейские нашли двух детей, потерявшихся 4 октября в столице, сообщили в
АСТАНА, 6 окт — Sputnik. Полицейские нашли двух детей, потерявшихся 4 октября в столице, сообщили в
Жителям Астаны посредством мессенджера WhatsApp поступали сообщения о том, что 12-летняя девочка и ее четырехлетний брат ушли из дома в районе торгового центра «Евразия» вечером 4 октября и не вернулись.
Сообщалось, что девочка была одета в куртку
Как сообщили в городском ДВД, сотрудниками столичной полиции в ходе проведения розыскных мероприятий найдены дети 2005-го и 2013 годов рождения. Установлено, что 12-летняя девочка ранее неоднократно уходила из дома и состоит на учете в полиции. Никаких противоправных действий в отношении детей не совершено.