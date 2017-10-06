Сотрудник ГИБДД, сбитый в Травниках, скончался в реанимации

Инспектор ДПС, сбитый неделю назад нарушителем в Травниках (Чебаркульский район, Челябинская область), скончался, — поиски злоумышленника продолжаются, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 6 октября, утром, не приходя в сознание, скончался 26-летний Ярослав Власов, сбитый на улице Октябрьская в селе Травники. Прощание с полицейским пройдет 9 октября в городском кинотеатре Чебаркуля. Руководство и личный состав полиции выражают соболезнования родителям, жене и родственникам погибшего.

«Власов Ярослав Валерьевич проходил службу в МО МВД России “Чебаркульский” с июня 2012 года. Начал службу в отдельном взводе ППС, а с 27 декабря 2016 года продолжил работу в отделе ГИБДД в звании лейтенанта полиции и должности инспектора ДПС. Его всегда отличала преданность службе и добросовестное исполнение своих обязанностей. Ярослав Власов навсегда останется в сердцах и памяти коллег», — сообщили в МО МВД России «Чебаркульский».

Напомним, ЧП произошло 30 сентября, когда инспектор попытался остановить ВАЗ-2101. Сотрудника ГИБДД доставили в реанимацию в коме и с пробитой головой. Водитель «копейки», прокативший инспектора на капоте, скрылся. Его личность установлена — это 25-летний Егор Александрин, житель Травников. Парень объявлен в розыск. Известно, что ранее он активно занимался хоккеем.