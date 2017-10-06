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13:52 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяк, напавший на полицейского, не смог обжаловать приговор суда

Мужчина отправится отбывать наказание сроком 2,5 года в колонию общего режима.

Вступил в законную силу приговор в отношении 30-летнего пермяка, который напал на сотрудника полиции, — сообщили в Прокуратуре Пермского края. Мужчину признали виновным в «Применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам в исправительной колонии общего режима.

Напомним, инцидент произошёл 22 августа 2017 года. На улице Архитектора Свиязева сотрудники патрульно-постовой службы остановили автомобиль с пьяным водителем за рулём. Мужчина нанёс сотруднику полиции несколько ударов. Позже они были оценены как причинение вреда здоровью средней тяжести.

Апелляционная инстанция Пермского краевого суда оставила приговор без изменения, жалобу адвоката осужденного без удовлетворения.

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