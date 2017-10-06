Пермяк, напавший на полицейского, не смог обжаловать приговор суда

Вступил в законную силу приговор в отношении 30-летнего пермяка, который напал на сотрудника полиции, — сообщили в Прокуратуре Пермского края. Мужчину признали виновным в «Применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам в исправительной колонии общего режима.

Напомним, инцидент произошёл 22 августа 2017 года. На улице Архитектора Свиязева сотрудники патрульно-постовой службы остановили автомобиль с пьяным водителем за рулём. Мужчина нанёс сотруднику полиции несколько ударов. Позже они были оценены как причинение вреда здоровью средней тяжести.