Пермяк, напавший на полицейского, не смог обжаловать приговор суда
Мужчина отправится отбывать наказание сроком 2,5 года в колонию общего режима.
Мужчина отправится отбывать наказание сроком 2,5 года в колонию общего режима.
Вступил в законную силу приговор в отношении 30-летнего пермяка, который напал на сотрудника полиции, — сообщили в Прокуратуре Пермского края. Мужчину признали виновным в «Применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».
Суд приговорил виновного к двум с половиной годам в исправительной колонии общего режима.
Напомним, инцидент произошёл 22 августа 2017 года. На улице Архитектора Свиязева сотрудники
Апелляционная инстанция Пермского краевого суда оставила приговор без изменения, жалобу адвоката осужденного без удовлетворения.