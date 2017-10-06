Суд продлил срок домашнего ареста экс-мэру Дзержинска Виктору Портнову

Источник: НТА-Приволжье

Согласно предоставленной информации, при продлении меры пресечения суд учитывал, что Портнов обвиняется в покушении на преступление, которое законом отнесено к категории тяжких.

Ранее сообщалось, что в сентябре суд отказал в отмене домашнего ареста адвокатам экс-мэра Дзержинска Виктора Портнова.

Напомним, что Виктор Портнов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»).

По версии следствия, в июне 2017 по распоряжению подозреваемого в помещении, расположенном на ул. Гайдара д. 10 Дзержинска незаконно производились работы по демонтажу разборного подвесного потолка с целью его хищения. Стоимость потолка превышает 410 тысяч рублей.