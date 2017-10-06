Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поляки рассказали о восторге от поездки по «умирающей» РФ - СМИ
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Эксперт: почему нельзя спать четыре часа в сутки или урывками
Королеву красоты Мьянмы лишили титула после ее слов
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Трамп назначил тройку, чтобы проучить Россию - СМИ
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
"Ты толстая!": Губерниев неосторожно пошутил о весе Макеевой
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
СМИ опубликовали первые кадры со свадьбы Шурыгиной
Политолог: В США «обескуражены» ростом влияния РФ
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
20Референдум в Каталонии
15:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Суд продлил срок домашнего ареста экс-мэру Дзержинска Виктору Портнову

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, 6 октября суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей экс-чиновника до 10 ноября 2017 года.

Источник: НТА-Приволжье

Согласно предоставленной информации, при продлении меры пресечения суд учитывал, что Портнов обвиняется в покушении на преступление, которое законом отнесено к категории тяжких.

Ранее сообщалось, что в сентябре суд отказал в отмене домашнего ареста адвокатам экс-мэра Дзержинска Виктора Портнова.

Напомним, что Виктор Портнов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»).

По версии следствия, в июне 2017 по распоряжению подозреваемого в помещении, расположенном на ул. Гайдара д. 10 Дзержинска незаконно производились работы по демонтажу разборного подвесного потолка с целью его хищения. Стоимость потолка превышает 410 тысяч рублей.

С 2005 по 2010 годы он был мэром Дзержинска Нижегородской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Посол США рассказал о новом 1986 годе в двусторонних отношениях
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье
Директор ICAN объяснила свой оскорбительный твит в адрес Трампа
В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения
В Саудовской Аравии и Малайзии арестовали самолеты «ВИМ-Авиа»
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
Майнинг поможет спасти ЖКХ России
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь