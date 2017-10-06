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13:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Школа № 179, детсад № 63 и десятки жилых домов остались без отопления в Нижнем Новгороде

Как сообщает управление ГО ЧС по Нижнему Новгороду, по данным на 12:45 отключения от центрального отопления зафиксированы в Автозаводском, Канавинском и Приокском районах.

Источник: РИА "Новости"

Так, в Автозаводском районе на теплотрассе произошли две аварии. В результате, без тепла осталось 7 домов по адресу: ул. Сазанова 2,4,6,8,8а; ул. Спутника, 7а; пер. Бакинский 1; а также школа № 179 и детский сад № 63. Ориентировочное время устранения аварии 22:40. Кроме того, лишились отопления 27 жилых домов по адресам: ул. Сазанова, 1−15а, 1а, 5а, 13а, ул. Спутника, 32−42,24, ул. Красноуральская, 1,1а, 3,3а, 5а, 1б, 7а. Здесь ЧП обещают устранить к 22:30.

В Канавинском в связи с проведением ремонтных работ без центрального отопления осталось 5 жилых домов по адресу: ул. Московское шоссе 56, 58, 60, 62, 84а. Ориентировочное время устранения — 15:00.

В Приокском районе также из-за ремонтных работ без тепла осталось пять жилых домов по адресу: пр. Гагарина 103, 105; ул. Тропинина 2, 2А, 4. Ориентировочное время устранения — 16:45.

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