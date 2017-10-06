Школа № 179, детсад № 63 и десятки жилых домов остались без отопления в Нижнем Новгороде

Так, в Автозаводском районе на теплотрассе произошли две аварии. В результате, без тепла осталось 7 домов по адресу: ул. Сазанова 2,4,6,8,8а; ул. Спутника, 7а; пер. Бакинский 1; а также школа № 179 и детский сад № 63. Ориентировочное время устранения аварии 22:40. Кроме того, лишились отопления 27 жилых домов по адресам: ул. Сазанова, 1−15а, 1а, 5а, 13а, ул. Спутника, 32−42,24, ул. Красноуральская, 1,1а, 3,3а, 5а, 1б, 7а. Здесь ЧП обещают устранить к 22:30.