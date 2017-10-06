Под Серовом КамАЗ со щебнем проломил мост

Часть жителей свердловского села Филькино (Серовский ГО) оказалась отрезаны от большой земли. Единственный автомобильный мост через реку Каква, соединяющий две части населенного пункта, проломил КамАЗ. Деревянная конструкция не выдержала веса машины, груженной щебнем, и та рухнула в воду.

Происшествие случилось вечером 5 октября. Как сообщили «Уралинформбюро» в территориальном отделе администрации Серовского ГО в селе Филькино, грузовик, принадлежащий частному лицу, еще утром лежал в реке. Днем «вызволять» его из Каквы отправили трелевочник.

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