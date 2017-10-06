СК проводит проверку из-за нападения собак на ребенка под Челябинском

По данным следствия, инцидент произошел в четверг, 5 октября, около дома по улице Некрасова.

«Материалы проверки по данному факту были переданы из органов внутренних дел по инициативе следственных органов в СУСК для проведения процессуальной проверки. По предварительным данным, ребенок с тяжелым травмами доставлен в реанимационное отделение лечебного учреждения», — говорится в сообщении. Проведение проверки взято на контроль руководителем СУСК.

В пресс-службе ГУМВД России добавили, что в настоящее время неизвестно, бездомные это собаки или у них есть хозяин.