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14:08 (мск), источник: РИА Новости

СК проводит проверку из-за нападения собак на ребенка под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 6 окт — РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту нападения на 9-летнего мальчика двух собак в городе Копейске Челябинской области. Об этом сообщило в пятницу следственное управление СК России по региону.

По данным следствия, инцидент произошел в четверг, 5 октября, около дома по улице Некрасова.

«Материалы проверки по данному факту были переданы из органов внутренних дел по инициативе следственных органов в СУСК для проведения процессуальной проверки. По предварительным данным, ребенок с тяжелым травмами доставлен в реанимационное отделение лечебного учреждения», — говорится в сообщении. Проведение проверки взято на контроль руководителем СУСК.

В пресс-службе ГУМВД России добавили, что в настоящее время неизвестно, бездомные это собаки или у них есть хозяин.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, у пострадавшего ребенка диагностированы множественные раны головы, шеи, также пострадали руки и ноги. В четверг его прооперировали, в настоящее время он находится в челябинской детской областной больнице на искусственной вентиляции легких, добавили в министерстве.

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